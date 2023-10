Homem fantasiado de super-herói invade casa, agride morador e é preso no PI

Segundo informações da PM, a vítima acordou com o barulho do arrombamento e foi agredida com uma barra de ferro. Os dois entraram em luta corporal e o suspeito fugiu em seguida.

Agentes fizeram uma busca e encontraram o agressor em frente à casa dele, usando máscara, capa, luvas e botas customizadas.

Com o homem, os agentes encontraram uma faca e uma tesoura, além de um "cinto de utilidades" com diversos "batarangues" de metal (bumerangues usados como armas pelo personagem dos quadrinhos Batman). Aos policiais, o suspeito teria dito ser o "Justiceiro de Parnaíba".

Sem resistir à prisão e também sem explicar por que ele tinha invadido a residência em São Judas Tadeu, ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde ficou à disposição das autoridades.

Em nota, a Polícia Civil do Piauí confirmou a prisão do homem, após ele ter sido conduzido pela Polícia Militar à Central de Flagrantes de Parnaíba, por invasão a uma residência no município e agressão ao morador da casa. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio e as investigações seguem em curso.