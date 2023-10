Oração a São Francisco de Assis: 4 preces para rezar no dia do santo

Senhor,

Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.

Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

Onde houver Discórdia, que eu leve a União.

Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.

Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.

Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.

Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.

Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.

Perdoando, que se é perdoado e

é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém

Oração a São Francisco das Chagas

Ó São Francisco, estigmatizado do Monte Alverne,

o mundo tem saudades de ti como imagem de Jesus Crucificado.

Tem necessidade do teu coração aberto para Deus e para o homem,

dos teus pés descalços e feridos,

das tuas mãos trespassadas e implorantes.

Tem saudades da tua voz fraca, mas forte pelo Evangelho.

Ajuda, Francisco, os homens de hoje a reconhecerem

o mal do pecado e a procurarem a purificação da penitência.

Ajuda-os a libertarem-se das próprias estruturas de pecado,

que oprimem a sociedade hodierna.

Reaviva na consciência dos governantes a urgência da paz

nas Nações e entre os povos.

Infunde nos jovens o teu vigor de vida, capaz de fazer frente

às insídias das múltiplas culturas da morte.

Aos ofendidos por toda espécie de maldade,

comunica, Francisco, a tua alegria de saber perdoar.

A todos os crucificados pelo sofrimento, pela fome e

pela guerra, reabre as portas da esperança. Amém.

São João Paulo II

Oração a São Francisco

Tu que tanto aproximaste Cristo da tua época,

ajuda-nos a aproximar Cristo da nossa época,

dos nossos tempos difíceis e críticos.

Ajuda-nos! Estes tempos esperam Cristo com

grandíssima ansiedade, embora de tal coisa não

se deem conta muitas pessoas da nossa época.

Não serão estes, tempos que nos preparem para

um renascimento de Cristo, para um novo Advento?

Nós, todos os dias, na oração eucarística

exprimimos a nossa expectativa, dirigida a ele só,

nosso Redentor e Salvador, a ele que é

o termo da história do homem e do mundo.

Ajuda-nos, São Francisco de Assis,

ajuda-nos a aproximar Cristo da Igreja

e do mundo de hoje.

Tu que trouxeste no teu coração os altos e baixos

dos teus contemporâneos, ajuda-nos,

com o coração vizinho ao coração do Redentor,

a abraçar as alternativas dos homens de nossa época.

Os difíceis problemas sociais, econômicos e

políticos, os problemas da cultura e da civilização

contemporânea, todos os sofrimentos do

homem de hoje, as suas dúvidas, as suas negações,

as suas debandadas, as suas tensões, os seus

complexos e suas inquietações?

Ajuda-nos a traduzir tudo isto em simples e

frutuosa linguagem do Evangelho.

Ajuda-nos a reduzir tudo a categorias evangélicas,

de maneira que possa ser Cristo

"caminho, verdade e vida" para o homem,

nosso contemporâneo.

São João Paulo II

Ladainha de São Francisco

Santa Virgem Imaculada,

Templo santo do Senhor,

Deus que fez em ti a glória,

de Francisco fez louvor!



São Francisco do Evangelho,

São Francisco da oração,

São Francisco do trabalho,

São Francisco, nosso irmão!



São Francisco pobrezinho,

santo e sábio no viver,

pai dos pobres deserdados,

vem teus filhos proteger.