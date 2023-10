AL: Homem que atirou em esposa grávida e a deixou tetraplégica é condenado

A motivação do crime seria ciúmes do réu. Conforme a Justiça de Alagoas, Claudianor Alves de Freitas manteve um relacionamento com a vítima por três anos e as agressões tiveram início quando eles foram morar juntos.

Durante o julgamento, a defesa do acusado alegou "inexistência de indícios suficientes de autoria ou de participação" de Claudianor nos crimes, mas a justificativa não foi aceita.

Na decisão, o juiz Elielson dos Santos Pereira destacou que o réu "atirou contra sua companheira o que gerou a morte da criança poucos dias depois do seu nascimento", além de ter deixado Rita de Cássia "dependente da família para todas as atividades do dia a dia, por mais simples que fossem".

Claudianor também foi considerado culpado pelo crime de homicídio doloso, sem chances de defesa para a vítima, em relação à morte da bebê que nasceu prematuramente.

Além da condenação a 23 anos e quatro meses de prisão em regime inicial fechado, o réu também deverá pagar indenização de R$ 100 mil por danos morais à ex-companheira. Cabe recurso da decisão. O UOL não conseguiu localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto para manifestação.

Em caso de violência doméstica, procure ajuda

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.