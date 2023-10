Sextortion: suspeito de movimentar R$ 1 mi em extorsão sexual é preso no PR

Segundo a investigação, o homem enviava um email informando que teria invadido o computador ou o celular dos alvos e coletado fotos e vídeos íntimos.

Na sequência, ele exigia o valor de R$ 2.000 a R$ 3.000, com pagamento em criptomoeda (bitcoins), sob ameaça de divulgar o conteúdo "pornográfico".

Essa conduta criminosa é conhecida no meio cibernético brasileiro como sextortion, quando se pratica extorsão contra a vítima, com intuito de não divulgar supostos vídeos íntimos. Em poucos meses, segundo a polícia, o suspeito movimentou mais R$ 1 milhão de reais.

O homem já tinha passagens pela polícia pelos crimes de extorsão, tráfico de droga e porte ilegal de arma de fogo. Em caso de condenação, a pena poderá chegar a dez anos por cada crime cometido.

O UOL não conseguiu o contato da defesa do suspeito, que não teve a identidade divulgada. O espaço segue aberto para manifestação.

Vírus polimórfico

Em um dos emails, ao qual o UOL teve acesso, com vários erros de português, o homem diz à vítima que conseguiu entrar no sistema do computador ou do celular usando um "vírus polimórfico, totalmente indetectável nos sistemas operacionais de todos os dispositivos" que a pessoa usaria para acessar sua conta de email.