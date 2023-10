MP pede anulação de julgamento de homem que estuprou e matou aluna da UFPI

Florence esclareceu que os jurados não entenderam uma pergunta, o que teria interferido na avaliação do reconhecimento do feminicídio enquanto qualificadora do homicídio. Thiago Mayson foi condenado por homicídio culposo. "Entendemos que os jurados não compreenderam a pergunta, e por essa razão desclassificaram o crime", explicou ao UOL.

O MP pede que o julgamento seja anulado e um novo realizado com outros jurados. "Se os jurados não entenderam a pergunta, isso reflete diretamente no resultado. As provas ali são de homicídio qualificado, inclusive pelo feminicídio. Não há indício algum de homicídio culposo. Por isso, a pena foi muito abaixo do esperado", justificou a advogada.

O UOL entrou em contato Ércio Quaresma Firpe, advogado do réu, para comentar a solicitação do MP, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

O julgamento

O júri popular do caso ocorreu na sexta-feira (29) e a sentença foi proferida na madrugada de sábado (30). O julgamento foi presidido pelo juiz Antônio Reis de Jesus Nolleto, da 1ª Vara do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Teresina.

Thiago foi condenado pelos crimes imputados a ele na denúncia enviada à Justiça pelo MP do Piauí. Porém, o MP pediu a pena máxima de 50 anos, o que não foi atendido. O homem era mestrando de matemática na UFPI quando cometeu o crime.