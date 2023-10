Menino de 8 anos morre após ser atingido por trave de gol em Goiás

Ele sofreu múltiplas lesões no crânio e foi levado ao hospital mais próximo, a 300 metros da quadra, mas já chegou na unidade de saúde sem vida. Conforme o delegado, "houve um dano muito grande no crânio, com afundamento".

O incidente ocorreu durante uma prática de futebol cujo treinador era o pai do menino, em uma quadra municipal.

Segundo a polícia, já foi realizada a perícia no local e aberto inquérito para investigar as circunstâncias do caso, como o estado dos equipamentos usados no treino e se há responsáveis.

O UOL entrou em contato com a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões e com a Polícia Militar de Goiás, mas não recebeu retorno. O espaço continua aberto para manifestação.