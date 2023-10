MS: Homem é preso após perseguir, assediar e vigiar mulheres em suas casas

Segundo a mulher, a situação se agravou quando ela encontrou o homem forçando a porta de sua casa.

Com a repercussão do caso, outra vítima foi à delegacia e afirmou que o homem a perseguiu com uma faca e a assediou na saída do trabalho, passando a mão em seu corpo.

Imagens de câmera de segurança flagraram o momento em que ele levanta para persegui-la, segundo apurado pelos investigadores, na noite de 28 de setembro.

O homem chegou a ir à porta da casa desta vítima, mas fugiu após uma testemunha gritar, disse a polícia.

A polícia identificou o homem e constatou histórico de crimes de importunação desde 2006. Nos registros policiais, o homem já havia sido preso por invadir a casa de uma mulher apenas de cueca pela porta dos fundos.

Após a prisão preventiva, autorizada pela Justiça, foram encontradas com o homem uma faca e uma arma modelo garrucha de calibre 22.