Três brasileiros são mortos em chacina na fronteira do Brasil com Paraguai

Conforme a Polícia Civil, as vítimas eram investigadas pela polícia do Paraguai por envolvimento com o crime organizado no Departamento de Amambay.

Quando a Polícia Militar chegou ao local da chacina, os quatro homens já tinham morrido e seu carro ainda estava ligado. A polícia paraguaia auxilia nas investigações.

A reportagem do UOL apurou que três pistolas 9 milímetros foram apreendida na residência ocupada pelos mortos, que seria uma espécie de abrigo para criminosos vindos de outros estados para praticar crimes na fronteira ou fugir da polícia.

De acordo com as investigações, as execuções podem estar ligadas ao assassinato ao atentado na casa de duas magistradas em Pedro Juan Caballero.