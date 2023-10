Zoológico de SP ganha 4 filhotes de leão e escolhe nomes com eleição online

Quatro novos filhotes de leão serão incorporados nesta segunda-feira (9) ao Zoológico de São Paulo, que faz uma eleição online para escolher o nome dos bichinhos.

Votação acontece por meio do site do zoo. É possível votar em três opções com conjuntos de nomes para os animais. Além dos nomes para os quatro novos filhotes, os eleitores escolhem ainda nomes para outros dois leãozinhos, que já se encontravam em exposição no local.

Quais são as opções para voto?