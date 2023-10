Após investigação no Ceará, MC é preso no Rio por suposta ligação com o CV

Uma ação conjunta entre as polícias civis do Ceará e do Rio de Janeiro terminou com a prisão do artista José André Ferreira Costa Júnior, conhecido como MC PQD. Contra ele havia um mandado de prisão por associação ao tráfico expedido pela Justiça cearense.

Quem é o MC PQD

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Ceará, o MC PQD é ligado ao Comando Vermelho, maior facção de tráfico de drogas do Rio, que também tem ramificações no estado nordestino.