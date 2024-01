Corpo é achado em represa; polícia apura se é vítima de helicóptero sumido

A Polícia Militar encontrou o corpo por volta das 17h após ser acionada por um morador da região. As "informações preliminares" foram confirmadas pelo Tenente Wesley Xavier no Brasil Urgente, da Band. "Se for realmente um corpo de uma pessoa que foi vítima desse acidente, vamos auxiliar na melhor identificação do local para que seja feita uma busca mais efetiva", declarou.

Pode haver indícios de que seja relacionado com a queda da aeronave. Estamos levantando informações para poder verificar.

Tenente Wesley Xavier, no Brasil Urgente

Relógio também foi encontrado e pode ajudar nas investigações. "Não sabe se o relógio é inteligente, mas vai ser feita uma perícia também junto à polícia civil, a polícia científica, para verificar se há mais informações que levem à indicação desse corpo", disse o tenente Xavier.

A região em que o corpo foi encontrado faz parte da área de buscas da FAB. O capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, relatou também no Brasil Urgente que o corpo já se encontrava rígido, o que coincide com o que está sendo procurado.

A FAB emitiu nota no início da noite de hoje (3) informando que as buscas devem continuar amanhã (4).