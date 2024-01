Anac negou licença a piloto desaparecido por "histórico de irregularidades"

O piloto Cassiano Tete Teodoro, responsável pelo helicóptero que desapareceu em São Paulo no último domingo (31), teve a licença para táxi aéreo negada por irregularidades junto à Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O que aconteceu

Teodoro, 44, estava sem licença para operar táxi aéreo. Não se sabe, contudo, se no voo que pilotava quando desapareceu, Teodoro fazia serviço de táxi aéreo. O helicóptero que levava o piloto e mais três pessoas sumiu quando voava da capital paulista para Ilhabela, no litoral do estado.