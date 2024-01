Alagamento em rodovia deixa motoristas ilhados durante todo o dia no RJ

Um bolsão d'água na pista bloqueou e deixou motoristas ilhados ao longo de todo o dia em um trecho da Rodovia Washington Luís (BR-040), na altura da refinaria Duque de Caxias, neste domingo (14).

O que aconteceu

Com as chuvas fortes de sábado (13), diferentes pontos da rodovia ficaram alagados. Às 18h de domingo (14), motoristas ainda relatavam problemas para conseguir passar pela região devido a um alagamento na altura do km 113. No X (antigo Twitter), alguns diziam que aguardavam liberação da pista desde as 7 da manhã.

Por volta das 19h, a Concer, companhia que administra a via, informou que os motoristas deixaram o trecho saindo pela contramão, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O sentido oposto flui normalmente.