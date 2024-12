Nos EUA, gripe aviária leva preços de ovos a novo recorde

Nova York, 23 - Os preços de ovos nos Estados Unidos estão estabelecendo novos recordes. O preço de ovos grandes no atacado do Meio-Oeste chegou a US$ 5,67 a dúzia na semana passada, superando o recorde anterior de US$ 5,46, estabelecido em dezembro de 2022, segundo indicador da empresa de pesquisa Expana.O surto mais mortal de gripe aviária já registrado nos EUA levou à morte de mais de 100 milhões de aves desde que começou a se espalhar pelas granjas do país em 2022. O surto está impulsionando os preços dos ovos, já que fabricantes de alimentos e supermercados fazem estoques para a temporada de festas, que exige maior uso de ovos, num momento em que a oferta está restrita. Mais de 15 milhões de aves foram abatidas devido à doença nos últimos 30 dias, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA).