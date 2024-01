BA: Polícia acredita que chacina com 6 mortos se deu por briga de famílias

A arma do crime, uma pistola calibre 9 mm, foi apreendida no município de Alagoinhas. O objeto estava enterrado na região rural do município.

A Polícia Civil não detalhou como chegou aos nomes dos autores do crime.

Caso ocorreu em outubro

As seis pessoas da mesma família foram mortas em 5 de outubro no bairro de Amaralina, que tem grande concentração de ciganos.

Eles tiveram a casa invadida por homens encapuzados e armados. Todos tiveram a morte constatada pela polícia ainda no local do crime.

Uma criança e uma mulher grávida de 9 meses estavam entre os mortos.