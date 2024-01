Jovem que teve alergia ao cheirar pimenta tem piora no estado de saúde

A jovem Thais Medeiros, que está internada após inalar pimenta em conserva, apresentou piora no estado de saúde.

O que aconteceu

Jovem teve febre e diarreia, tendo que passar o dia fazendo exames e colhendo sangue para descobrir o que estava acontecendo. O relato foi feito pela mãe dela, Adriana Medeiros, em publicação no Instagram no último sábado (13). "Estamos muito preocupados com isso".

Adriana também relembrou que já vai fazer 11 meses desde que a filha foi internada. "Já vai fazer 11 meses que estamos vivendo esse pesadelo que nunca imaginamos passar, a dor é muito grande, a saudade me corrói, está muito difícil para nós continuar[mos] sem poder ouvir sua voz, sem poder brigar com você, sem suas brincadeiras, sem você nossos dias estão sem sentido e sem brilho [...] .