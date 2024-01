Governo reconhece situação de emergência no Rio após chuvas

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), também decretou estado de emergência por 90 dias. Durante o período, o governo municipal autoriza o emprego de todos os órgãos públicos para minimizar os efeitos causados pelas chuvas.

Chuvas fortes são o 'novo normal'

O governador Cláudio Castro (PL) afirmou que chuvas como a do fim de semana são o "novo normal". "Esse é o nosso novo normal, por isso o estado e as cidades têm que ser cada dia mais resilientes".

Ele reconheceu que o estado do Rio tem que evoluir em obras de prevenção a desastres causados pelo clima. "Realmente foram fortíssimas as chuvas e a gente continua firme nesse trabalho de continuar evoluindo, para, quem sabe, chegar o dia em que ninguém perca a vida em decorrência das chuvas."

O temporal no estado do Rio deixou pelo menos 12 mortos e uma pessoa está desaparecida. O governador Castro interrompeu férias com a família em Orlando (EUA) após críticas da população e da classe política.