Bombeiros buscam por mulher que desapareceu após carro cair em rio no RJ

O Corpo de Bombeiros continua nas buscas por uma mulher que desapareceu no Rio Botas, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O veículo foi arrastado pela enxurrada em Belford Roxo na noite de sábado (13). O carro foi encontrado e retirado do rio. O Corpo de Bombeiros informou hoje que "as equipes atuam em toda a extensão do rio, com drones e mergulhadores".

O chefe da Defesa Civil do Rio, Leandro Monteiro, disse à CNN que a expectativa é que o Estado do Rio volte a normalidade nas próximas 12 horas. O Rio ainda pode ter pancadas de chuvas na tarde de hoje, informou o Cemaden.