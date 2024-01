Avião de pequeno porte cai na grande São Paulo; duas pessoas morrem

O avião caiu em uma área de mata em Rio Grande da Serra (SP). As equipes de resgate estão concentradas na Rua Teresinha Arnone Cateluci, no bairro Pedreira. A área é uma zona rural entre os municípios de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, localizados entre a capital paulista e a Serra do Mar.

A prefeitura de Ribeirão Pires confirmou o acidente. De acordo com o comunicado, equipes de segurança do município, do Corpo de Bombeiros, do SAMU e da PM estão mobilizadas no local para o atendimento da ocorrência.