Roraima tem queda total de energia após desligamento de usinas

Todos os municípios de Roraima, incluindo a capital, Boa Vista, estão sem luz após queda de energia nesta quinta-feira (1º).

O que aconteceu

A queda ocorreu a partir das 11h20 (horário local) "afetando todo o estado". Segundo a empresa responsável pelo serviço no estado, a Roraima Energia, até as 16h (17h, no horário de Brasília), o fornecimento de energia ainda não havia voltado à normalidade.

Sistema de distribuição foi interrompido por conta do desligamento de usinas. As usinas de geração atendem todo o estado, segundo a Roraima Energia. Em contato com a Agência Brasil, a empresa declarou que houve um problema na geradora de energia, sem fornecer mais detalhes sobre a ocorrência.