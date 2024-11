PF acha em pendrive de 'kid preto' plano de golpe e prisão de ministros

A Polícia Federal encontrou em um pendrive apreendido com um "kid preto" do Exército um documento que detalha um plano de golpe para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

O que aconteceu

Documento chamado "Operação Luneta" foi encontrado com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima. Ele é um dos indiciados pela PF no inquérito do golpe. O arquivo é uma planilha com mais de duzentas linhas, que aborda fatores estratégicos de planejamento da ruptura democrática, como político, militar, econômico e de produção.

Arquivo previa realização de novas eleições e prisão de "envolvidos em indícios de irregularidade no processo eleitoral". Entre os objetivos detalhados no plano, também estão a "exploração global de narrativas de fraude eleitoral" e "convocação das Forças Armadas para garantir a execução das medidas".