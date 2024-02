Morre policial baleado durante tentativa de assalto na zona oeste de SP

O criminoso fugiu com o celular e a arma do agente. Equipes da Polícia Civil realizam diligências na região em busca dos autores do crime, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A perícia foi acionada e o caso é investigado como latrocínio pela 3° Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas.

O policial foi socorrido em estado grave ao Hospital São Camilo. Em nota, a unidade de saúde lamentou a morte do oficial. "A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo lamenta informar que o policial foi socorrido na unidade Pompeia em estado grave, vítima de ferimentos de arma de fogo. O paciente foi prontamente atendido e logo encaminhado ao centro cirúrgico, porém, mesmo com todos os procedimentos de reanimação emergenciais realizados, infelizmente não resistiu".

A Polícia Civil de São Paulo também publicou uma nota de pesar. "A Polícia Civil lamenta profundamente e se solidariza com amigos e familiares nesse momento de dor".

Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, destacou que as polícias estão empenhadas em localizar o criminoso. "Desejo meus sentimentos aos familiares e amigos e reforço que esse crime não ficará impune", escreveu.