Homem é impedido de transportar geladeira em ônibus no RJ: 'Ainda xinga'

Não contente, tá xingando o motorista. (...) Vai atrapalhar todo mundo. Vai motorista, vai embora, esse é doido. Pedestre que gravou a cena, após o passageiro sair com a geladeira do ônibus

"Transporte de itens deste porte não é permitido nos ônibus", diz Rio Ônibus. Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus da Cidade do Rio de Janeiro afirma ainda que "os rodoviários são orientados a não compactuarem com este tipo de atitude, priorizando o conforto e segurança dos demais passageiros".

Órgão não informou quais outros tipos de itens são proibidos nos transportes municipais. Procurada com questionamentos sobre as normas que regulamentam o transporte de cargas na capital fluminense, a Secretaria Municipal de Transportes do Rio não retornou aos contatos da reportagem. O texto será atualizado no caso de novas manifestações.

Em maio, outro vídeo circulou nas redes sociais mostrando homem dentro de ônibus municipal com geladeira. "O RJ não é para amadores", escreveu o usuário que divulgou o vídeo.