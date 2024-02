DF: PM aposentado é baleado em operação contra filho preso por feminicídio

Um PM aposentado reagiu a uma operação que investiga o filho dele e acabou baleado na manhã de hoje no Gama (DF).

O que aconteceu

Policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do PM Gilmar Vieira de Melo, pai de Wesly Denny da Silva Melo. O intuito dos mandados era procurar armas de fogo ilegais vinculadas a Wesly, preso por suspeita de feminicídio no começo do ano.

O PM de 58 anos reagiu à chegada dos policiais com tiros, segundo informações do Ministério Público. Ele foi baleado no abdômen e levado ao Hospital Maria Auxiliadora.