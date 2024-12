PF investiga se queda da ponte entre TO e MA poderia ter sido evitada

A Polícia Federal informou, nesta terça-feira (24), que começou a investigar a queda da ponte entre o Tocantins e o Maranhão.

O que aconteceu

Estrutura desabou no domingo (20). O Corpo de Bombeiros do Maranhão retomou na manhã desta terça-feira (24) as buscas pelas vítimas da queda da ponte Juscelino Kubitschek. As equipes localizaram um terceiro corpo sem vida. Há ainda 14 desaparecidos.

PF vai apurar responsabilidades. Segundo a corporação, as diligências preliminares serão conduzidas pelas Superintendências Regionais no Maranhão e no Tocantins.