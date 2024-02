Acidente com trio elétrico deixa três feridos no sertão de PE

A ocorrência foi registrada na Delegacia da 167ª Circunscrição - Afogados da Ingazeira, e as investigações sobre o acidente estão em andamento.

Pelo Instagram, a prefeitura informou que todas as atividades de Carnaval deste domingo foram suspensas em solidariedade aos feridos.

O bloco "O Bicho" também publicou uma nota sobre o acidente. "Pedimos desculpas pela demora no cancelamento da descida do trio, no momento do incidente a preocupação era com o estado de saúde dos envolvidos", escreveu a agremiação.