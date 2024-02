Briga generalizada interrompe festa de formatura de Direito em Chapecó

Uma briga generalizada interrompeu uma festa de formatura dos alunos da Universidade Comunitária de Chapecó, e vídeos do ocorrido circularam pelas redes sociais.

O que aconteceu

Pancadaria se iniciou no final da festa "por bebida", diz formanda. Uma formanda do curso de Direito de Chapecó que estava presente na festa contou ao UOL que a briga se iniciou no final da festa e envolveu apenas convidados. As pessoas que participaram da briga foram retiradas e a festa seguiu normalmente.