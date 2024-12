MG: Cratera em rodovia engole dois carros e mata três pessoas

Uma cratera se abriu na BR-474 na madrugada desta quinta-feira (19), próximo ao município de Ipanema (MG), no Vale do Rio Doce. Dois carros caíram dentro do buraco, e três pessoas morreram.

O que aconteceu

Um dos carros, com cinco ocupantes, acabou soterrado. Os bombeiros foram chamados e resgataram as vítimas.

Duas mulheres e um homem foram retirados com vida e encaminhados ao hospital de Ipanema. Uma delas, porém, não resistiu e morreu, segundo a corporação.