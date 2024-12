Começa a cerimônia de diplomação de Nunes e vereadores eleitos em SP

Começou no final da manhã desta quinta-feira, 19, a cerimônia de diplomação do prefeito Ricardo Nunes (MDB), seu vice-prefeito coronel Mello Araújo (PL) e os 55 vereadores eleitos na capital paulista nesta quinta-feira, 19, no Memorial da América Latina, na zona oeste da cidade. Estão presentes o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ex-presidente Michel Temer (MDB).

O prazo para a realização do ato da Justiça Eleitoral se encerra nesta quinta-feira e marca o fim do processo eleitoral de 2024.

O diploma que é entregue pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) tem o objetivo de habilitar os eleitos para iniciarem seus mandatos, que terão duração de quatro anos.