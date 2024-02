Rival de Beira-Mar: quem é Celsinho, com cordão de ouro em escola de samba

Celsinho da Vila Vintém, de 63 anos, foi visto chegando à quadra da escola de samba Unidos de Padre Miguel (UPM), no Rio, com um cordão de ouro no pescoço, segundo informações do Extra. As imagens, de quarta-feira passada, viralizaram nas redes sociais. Celsinho já foi o bandido mais procurado no final dos anos 1990.

Quem é Celsinho da Vintém

Celsinho foi considerado um dos traficantes mais influentes do Rio, com um vasto histórico de afrontas à polícia, fugas cinematográficas e brutalidade.