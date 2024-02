'Torre do PCC': como Danone, morto pela polícia, trabalhava na facção?

Danone atuava no tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e no "tribunal do crime" da facção criminosa paulista, de acordo com a SSP.

Em seu cargo, ele tinha a responsabilidade pelos "salves", que orientam ações dos presos. Ainda cabia a ele prestar contas à "sintonia final", formada pelo grupo de líderes da facção.

Ação contra agentes

Danone ainda era suspeito de ter participado de ações contra agentes públicos, como em 2015, quando foi flagrado atirando contra uma embarcação da Receita Federal.

A ação da PM na Baixada Santista já resultou em 28 mortes neste mês, segundo dados oficiais do governo de São Paulo.