Rio e SP devem sofrer com calor acima dos 30ºC no fim de semana

A previsão do tempo para o último fim de semana de fevereiro, no Rio e em São Paulo, revela temperaturas altas e com chances de pancadas de chuva no domingo à tarde. As duas capitais têm sofrido com os fortes temporais nos últimos dias.

O que aconteceu

A previsão é do instituto de meteorologia Climatempo. As condições do tempo deverão permanecer semelhantes na capital paulista, e para as demais regiões do estado, no sábado (24) e no domingo (25). As manhãs, diz o instituto, serão ensolaradas e aos poucos as temperaturas voltam a disparar.