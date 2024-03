Médica é suspeita de dar laudos falsos de câncer e cobrar cirurgias no PR

A Polícia Civil do Paraná instaurou inquérito para investigar o caso de uma médica dermatologista, suspeita de emitir laudos falsos de câncer de pele para os pacientes.

O que aconteceu

Polícia realizou operação de busca e apreensão na casa de Carolina Biscaia. A ação ocorreu em Pato Branco, no interior do estado, região em que ela atuava, na última sexta-feira (23). As informações foram repassadas à imprensa pela delegado Helder Andrade.

No local, os investigadores apreenderam laudos para serem periciados e comprovar se eram falsificados ou não. Também foram apreendidos computadores, celulares e outros documentos.