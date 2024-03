Homem negro preso injustamente por dois anos será indenizado em R$ 150 mil

Imagens de câmera não eram do dia do crime

A Polícia Civil de José Bonifácio (SP), a 480 km a oeste de São Paulo, investigava um assalto ocorrido em uma residência da cidade em 17 de fevereiro de 2006 e um furto no dia 24.

Numa das casas, os verdadeiros assaltantes roubaram dinheiro vivo, celular, cordão e joias, um prejuízo de pouco mais de R$ 2 mil.

Para embasar a investigação, usaram imagens de câmera de segurança gravadas depois que o primeiro crime tinha acontecido, em 23 de fevereiro. Nas imagens com data errada, apareceria Vinícius.

As vítimas reconheceram o analista por meio de fotografias mesmo em imagens com boné, óculos escuros e sombra no rosto. A defesa questionou a divergência na pessoa da foto com Vinícius. "Mas mesmo assim foi preso", narra a juíza Patrícia Persicano.

Enquanto estava detido, seus advogados tentaram produzir provas de sua inocência e também do verdadeiro criminoso que assaltou a residência.