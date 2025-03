Lula deixa avião presidencial nos EUA e vai ao Japão em modelo sem internet

O presidente Lula (PT) foi liberado em janeiro pelos médicos para viagens mais longas e, depois de ir ao Uruguai no início deste mês, embarca na noite de amanhã para uma viagem para o Japão e Vietnã.

Lula vai com o avião presidencial —o VC1, conhecido como "Aerolula"— até os Estados Unidos, onde troca para a outra aeronave liberada pela FAB (Força Aérea Brasileira), o KC-30.

Apesar de o "Aerolula" já ter sido liberado após pane no México, em outubro do ano passado, Lula optou em deixar o VC1 de lado e ir com o KC-30 por conta da maior autonomia da aeronave. Segundo a FAB, a autonomia do KC-30 fica em torno de 12 a 15 horas, o que fará com que o presidente realize apenas a parada nos EUA antes de chegar ao destino.