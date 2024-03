Cheia do Rio Acre é 3ª maior registrada, afirma Defesa Civil de Rio Branco

Concurso público que ia ser realizado neste fim de semana foi suspenso. Provas serviriam para seleção de novos servidores para Secretaria de Fazenda do estado.

Não é justo com as pessoas fazer o concurso no meio dessa emergência

Gladson Cameli (PP), governador do Acre

Kits de limpeza foram entregues em Brasileia e Epitaciolândia. Baldes, garrafas d'água e outros itens foram distribuídos nos municípios do interior do Acre.

Em locais mais afastados, como Jordão (AC), recursos estão sendo levados de avião. Na cidade de Cruzeiro do Sul, Lagoa, Miritizal e outros 11 bairros estão alagados pela cheia do Rio Juruá.

Municípios isolados receberam doação de 220 cestas básicas. Ao todo, 2,4 toneladas de alimentos foram distribuídas — além de R$ 10 mil em kits de limpeza.

Municípios do Acre em situação de emergência

Assis Brasil