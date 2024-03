PM prende 3º suspeito de envolvimento nas mortes de cabo e filha em SP

A Polícia Militar prendeu o terceiro suspeito de atirar e matar o cabo da PM Anderson de Oliveira Valentim, de 46 anos, e a filha, Alycia Perroni, 19, após troca de tiros em frente a uma farmácia na zona norte da capital paulista. A prisão ocorreu neste domingo (3), em Mongaguá, litoral sul de São Paulo.

O que aconteceu

No dia 24, três homens foram ao local com a intenção de assaltar o estabelecimento, que fica localizado no bairro da Vila Medeiros. Ao perceber a ação do grupo, o militar saiu do carro armado e abriu fogo contra os suspeitos.

Valentim foi alvejado, e os tiros também acertaram a jovem, que estava dentro do veículo. As vítimas receberam atendimento médico, mas não resistiram e morreram no local.