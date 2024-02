PM e filha morrem após troca de tiros com criminosos em São Paulo; vídeo

Um policial militar e a filha dele de 19 anos foram mortos hoje durante uma troca de tiros com criminosos em frente a uma farmácia na zona norte de São Paulo.

O que aconteceu

Policial estava de folga e em trajes civis. O cabo Anderson de Oliveira Valetin estava no banco do motorista e a filha no banco de trás do carro no estacionamento de uma farmácia na Avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros.