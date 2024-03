'Mexe em ferida': viúva teme redução de pena a militares que deram 82 tiros

A viúva do músico Evaldo Rosa, morto com 82 tiros, se diz incomodada com uma possível redução na pena dos militares envolvidos no crime — eles ficaram presos por 90 dias e recorrem em liberdade.

O que aconteceu

"É mexer na ferida que está quietinha e é aberta novamente", declara Luciana Nogueira, 46. "Tudo que escuto ou vejo mexe muito comigo, porque é voltar lá atrás, relembrar tudo de novo e voltar àquela cena. Isso me causa muita ansiedade e muita tristeza também."

"Da Justiça eu já não espero nada", diz Dayana Fernandes, 32. Ela é a viúva do catador de latas Luciano Macedo, que também foi morto pelos militares. "E nem me surpreende em nada. O que eles fizerem com o Luciano vai ficar por isso mesmo. Eu já sabia que nada será feito", acrescenta. A filha de Dayana e Luciano tem 4 anos hoje.