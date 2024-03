STM tem 2 votos pela redução da pena de militares que mataram com 82 tiros

Ele estava com a família a caminho de um chá de bebê quando passou por patrulha na região da Vila Militar em Guadalupe, na zona norte do Rio. O veículo teria sido confundido com o de traficantes.

O catador Luciano Macedo, que passava a pé, foi ferido e morreu dias depois. Segundo Dayana Fernandes, viúva de Macedo, o marido tentou ajudar Evaldo após o carro ser alvejado.

Em outubro de 2021, o Tribunal de Justiça Militar condenou os oito militares por homicídio qualificado a penas que vão de 28 a 31 anos. Eles ficaram presos por 90 dias e recorrem em liberdade.

No ano passado, a família do músico fechou um acordo com a AGU (Advocacia-Geral da União) para receber indenização no valor de R$ 2 milhões. A família de Luciano fechou acordo para receber de R$ 841 mil.