Vídeo: PMs cantam parabéns para miliciano preso em hospital no RJ

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois policiais militares do Rio de Janeiro cantam parabéns para um preso internado sob custódia no Hospital Municipal Pedro II, localizado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio.

O que aconteceu

As imagens mostram que há bolo e refrigerante dentro do quarto de enfermaria da unidade de saúde. No vídeo, que tem cerca de 30 segundos, é possível ver que três presos estão internados no local.

Em determinado momento, os PMs pedem que "Jean", o aniversariante, bata palma. "Bate palma, Jean", diz um dos policiais no que parece ser um clima de descontração.