PRF apreende arma com emblema da polícia de Miami com milicianos do RJ

Entre as armas apreendidas com suspeitos de integrarem a milícia de Luís Antônio da Silva Braga, conhecido como "Zinho", havia uma pistola com um emblema da polícia da cidade de Miami, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

PRF apreendeu arma com milicianos. A pistola com emblema da polícia de Miami foi encontrada pela Polícia Rodoviária Federal do RJ durante operação realizada na manhã desta quinta-feira (7).

Polícia ainda não sabe como arma veio para o Brasil. Questionada pelo UOL, a corporação afirmou que, a princípio, a arma é real, mas que ainda não se sabe como ela chegou ao país