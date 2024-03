Viagens são suspensas, e passageiros são orientados a não ir à rodoviária

Ônibus da Viação Sampaio sairia para Belo Horizonte às 15h. De acordo com a Rodoviária do Rio, as chegadas e partidas a partir do terminal estão suspensas por tempo indeterminado. Os veículos a caminho da rodoviária aguardam, no engarrafamento que se formou na região, a liberação do terminal pela polícia.

O sequestrador manteve as vítimas no ônibus por mais de duas horas, com as cortinas fechadas. Não há informações sobre a motivação do sequestro.

Há pelo menos dois feridos, um deles, um homem de 34 anos, está em estado grave. Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, na região central. O outro ferido foi atingido com estilhaços e foi atendido no posto médico da rodoviária.

Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estão no local e atuaram nas negociações. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas, do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro.

Em nota, a rodoviária informou que houve uma ocorrência dentro de um ônibus na plataforma central. "Imediatamente acionamos as autoridades policiais, e Bombeiros que já estão no local. Assim que tivermos mais detalhes sobre o fato, faremos novo posicionamento", disse a concessionária responsável pelo terminal.

"Fiquei em contato direto com o comando das polícias", afirmou governador. No Twitter, Cláudio Castro (PL) disse ter determinado que vida de reféns fosse resguardada e que policiais fossem implacáveis nas negociações. Para ele, as forças de segurança tiveram uma "atuação exemplar".