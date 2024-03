Castro: sequestro no Rio teve 'atuação exemplar' das forças de segurança

Não há informações sobre a motivação do sequestro; criminoso foi preso. A identidade do sequestrador, que resistiu às primeiras negociações, não foi divulgada.

Duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 34 anos, ferido por arma de fogo, passa por cirurgia no Hospital Municipal Souza Aguiar, também no centro. O estado dele é grave. Outra pessoa foi atingida por estilhaços e teria sido atendida em ambulatório no próprio terminal. Os dois estavam fora do ônibus.

Rio de Janeiro tem histórico de sequestro de ônibus com finais trágicos. Um dos casos mais conhecidos, o sequestro do ônibus 174, em junho de 2000, terminou com a morte de uma das vítimas, que foi atingida por um atirador, e do sequestrador, morto asfixiado no camburão.

Atuação exemplar das forças de Segurança do Rio de Janeiro!

O criminoso que sequestrou o ônibus está preso e os reféns libertados.

Fiquei em contato direto com o comando das polícias, passando duas determinações: resguardar a vida dos reféns e ser implacável nas negociações. -- Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 12, 2024

Rodoviária evacuada

Rodoviária foi totalmente evacuada. As operações no local estão suspensas por determinação das autoridades policiais.