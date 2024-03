Ônibus é sequestrado em rodoviária do Rio e homem armado mantém 17 reféns

Imagens mostram agentes do Bope e da Polícia Militar orientando as pessoas que estavam na rodoviária. Alguns estão com malas e uniformes dos estabelecimentos que funcionam no local, em gravação mostrada pelo Brasil Urgente (TV Bandeirantes).

"Com calma, com calma. Os policiais que estão no local vão orientar os senhores. Por favor, peço a cooperação. Eu entendo os problemas de cada um, todos nós somos cidadãos, todo mundo aqui já viajou e sabe dos problemas. Porém, isso é para a segurança dos senhores. Segurança em primeiro lugar. Está sendo realizado o cerco. Por favor, peço a compreensão para evacuar a área", grita um policial do Bope, em transmissão ao vivo pela GloboNews.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta terça-feira (12/3), um homem atingiu duas pessoas por disparos de arma de fogo e faz outros passageiros reféns em um ônibus na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo. Os feridos foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais negociam no local. Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), do 4º BPM (São Cristóvão) e do 5º BPM (Praça da Harmonia) intensificam o policiamento no perímetro. A área está isolada e a ocorrência segue em andamento.

PMERJ

Em atualização