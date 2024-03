Homem de 34 anos ferido em sequestro de ônibus no Rio passa por cirurgia

Duas pessoas foram baleadas na Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro na tarde desta terça (12).

O que aconteceu

Um homem de 34 anos, ferido por arma de fogo, está no centro cirúrgico do Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, e o estado dele é grave. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde. Não há detalhes sobre a outra pessoa ferida.

Na mesma ocorrência, ao menos 17 pessoas foram feitas reféns por um homem armado, segundo a Globo News. Equipes do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) estão no local e atuam nas negociações. O terminal foi evacuado.