Foragido, mentor da 'Barbárie de Queimadas' é preso no Rio de Janeiro

Foragido desde 2020, o mentor da barbárie de Queimadas, que acabou com duas mulheres mortas em 2012, foi preso hoje.

O que aconteceu

Suspeito foi encontrado em Rio das Ostras. Eduardo dos Santos Pereira estava escondido no Rio de Janeiro.

Ele era considerado o criminoso mais procurado da Paraíba. Polícias do estado trabalharam em conjunto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro na operação. A prisão foi feita por policiais da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima do RJ e Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da PB.