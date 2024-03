Aluno da PUC-SP preso por sequestro de colega simulou também ser vítima

Sequestradores enviaram vídeo para família enquanto um deles apontava uma arma para a cabeça da vítima. Já no cativeiro com o estudante de direito de 19 anos, os criminosos exigiram o pagamento de R$ 20 mil para libertá-lo. Após 36 horas sob o poder dos criminosos, segundo a polícia, a vítima foi libertada junto com o suspeito de ter planejado o crime. O resgate não foi pago, segundo UOL apurou.

Quatro suspeitos foram detidos e um está foragido. Após três meses de investigações, a Polícia Civil também prendeu temporariamente ontem Jeferson Gustavo Oliveira da Silva e apreendeu dois adolescentes por suspeita de envolvimento no sequestro. Um quinto suspeito de ligação com o crime fugiu. Investigadores estão em diligências para tentar prendê-lo.

Suspeitos têm antecedentes criminais. Apontado como o mentor do sequestro, o estudante da PUC-SP preso tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio e lesão corporal, segundo a Polícia Civil. Jeferson já foi acusado de roubo. O UOL não localizou a defesa deles.