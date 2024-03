Aluno da PUC-SP é preso por participação em sequestro de outro estudante

Um aluno da PUC-SP foi preso dentro da instituição de ensino por suspeita de participar do sequestro de outro estudante da universidade.

O que aconteceu

Suspeito foi preso por policiais à paisana. A prisão ocorreu ontem no campus Monte Alegre da instituição, em Perdizes, na zona oeste da capital. A informação foi confirmada pela própria PUC (Pontifícia Universidade Católica), em nota enviada ao UOL.

Três envolvidos com o crime foram identificados. Além do aluno, outro homem foi preso e um adolescente foi apreendido por envolvimento no sequestro, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.