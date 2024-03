Tribunal de SP recebe denúncia de ratos, mofo e alagamentos no Mercadão

O TCM-SP (Tribunal de Contas do Município de São Paulo) apresentou denúncias ontem sobre a má situação do Mercado Municipal e o mercado Kinjo Yamato, no centro histórico da capital paulista.

O que aconteceu

Relatos apontam infiltração nas paredes, manchas de mofo e ratos nas barracas de frutas e empório. Quando chove, parte do prédio alaga, e não há geradores para garantir o abastecimento de luz em caso de queda de energia, disseram.

No mercado Kinjo Yamato, na frente do Mercadão, as condições são "ainda mais preocupantes", segundo ouviu o TCM. "O local está a céu aberto, coberto com lonas de forma insuficiente. Cabos de energia estão expostos, os banheiros estão trancados", disseram.